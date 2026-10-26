Insgesamt stehen in Deutschland die ​Zeichen ​auf eine konjunkturelle Erholung, ⁠angeschoben vor allem durch mehr staatliche ​Ausgaben für Infrastruktur ⁠und Verteidigung. Experten und Bundesregierung erwarten 2026 ‌mehr als ein Prozent Wachstum. Weil die privaten Investitionen aber noch verhalten sind, sprechen ‌die meisten Ökonomen noch nicht von ​einem nachhaltigen und sich selbst tragenden Aufschwung.