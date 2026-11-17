Europas grösste Volkswirtschaft ist zuletzt vier Quartale in Folge gewachsen. Die EU-Kommission blickt deshalb optimistischer noch im Frühjahr ​auf ​Deutschland: Sie veranschlagt jetzt ein Wirtschaftswachstum ⁠für das laufende Jahr von 1,3 Prozent. ​Im Mai hatte sie ⁠nur einen Zuwachs von 0,6 Prozent unterstellt. Auch 2027 soll es ‌konjunkturell besser laufen als bislang gedacht: Für das kommende Jahr korrigierte die EU-Kommission ihre Prognose um einen Tick nach oben ‌auf ein Wachstum von 1,0 Prozent. Zugleich dürfte die ​von den hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen angetriebene Inflation aus Sicht der EU-Kommission 2027 stärker ausfallen als gedacht.