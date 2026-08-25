Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr wegen milliardenschwerer Investitionen rote Zahlen geschrieben. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um rund 71,3 Milliarden Euro, wie ‌das Statistische ⁠Bundesamt am Dienstag bekanntgab. Damit fiel das gesamtstaatliche Defizit um 36,6 Milliarden Euro höher aus als ein ⁠Jahr zuvor. Die Summe entspricht einem Defizit von 3,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Der EU-Wachstums- und Stabilitätspakt sieht eine Obergrenze von drei Prozent ‌vor.