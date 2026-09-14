«Die Sonderkonjunktur bei den energieintensiven Industrien, ‌die ⁠im Zuge des Konflikts im Nahen Osten von der gestiegenen Auslandsnachfrage getragen ⁠wurde, scheint sich zur Jahresmitte abzuschwächen», teilte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) am Montag in seinem Monatsbericht mit. Auch ‌in der Binnenwirtschaft deuteten Indikatoren für die private ‌Konsumentwicklung vor dem Hintergrund der anhaltend ​hohen Energiepreise auf eine nachlassende Dynamik hin: «Neben dem weiter ungelösten Konflikt im Nahen Osten und den damit erneut gestiegenen Unsicherheiten und Energiepreisen gehen von dem anhaltenden Niedrigwasser dämpfende Effekte im laufenden Quartal aus», heisst es in dem Bericht ‌weiter.