«Die krasse Differenz der Erbschaften und Schenkungen zwischen Ost- und Westdeutschland zeigt erneut die grosse Vermögensungleichheit zwischen den beiden Teilen Deutschlands», sagte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, der Nachrichtenagentur Reuters. «Hintergrund ist, dass die ​Ostdeutschen während der Zeit der DDR deutlich weniger Ersparnisse bildeten und nur im Ausnahmefall Immobilieneigentum ​erwerben konnten.» Hinzu komme, dass seit der Wiedervereinigung die Löhne im ​Osten niedriger als im Westen blieben und deutlich mehr Haushalte von Arbeitslosigkeit betroffen waren.