Im Mai waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich noch um 2,2 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit Mai 2023 nicht mehr, nachdem der Krieg zwischen den USA und China und eine Blockade von Öltransporten durch Strasse von Hormus den Rohstoff verteuert hatte. Nach einem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran waren die Ölreise im Juni hingegen deutlich gefallen.