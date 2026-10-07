Auch mit der Koalition aus Union und SPD sind die Bürgerinnen und Bürger unzufrieden. In einer Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 77 Prozent, dass die schwarz-rote Koalition eher schlecht oder sogar sehr schlecht zusammenarbeitet. Nur zwölf Prozent sahen eine gute oder sehr gute Zusammenarbeit. Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) glaubt ausserdem nicht, dass die schwarz-rote Koalition bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2029 halten wird. 23 Prozent glauben, dass sie bis dahin bestehen bleibt, weitere 23 Prozent machen keine Angabe.