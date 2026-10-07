Sebastian Wanke, KFW Research:

«Der Industrieproduktion werden dieses Jahr immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen. Im ‌August waren es die niedrigen Pegelstände des Rheins, einem zentralen Transportweg der deutschen Wirtschaft. Insofern sind die heutigen Zahlen, ganz abgesehen von der starken Bauproduktion, bemerkenswert gut. Die deutsche Wirtschaft ist ​also doch ​nicht im Schlick des Niedrigwassers ausgerutscht. Und ⁠im Trend füllen sich – wenn auch unter starken Schwankungen – ​die Auftragsbücher immer weiter, vor ⁠allem die des Verarbeitenden Gewerbes. Besonders gut sieht es aus im Wirtschaftszweig 'Sonstiger Fahrzeugbau', ‌der von den zunehmenden Rüstungsausgaben profitiert, im wichtigen Maschinenbau und in der sogenannten Digitalisierungsbranche. Letztere umfasst Datenverarbeitungsgeräte sowie elektronische und optische Erzeugnisse wie zum Beispiel Laser, ‌die zur Herstellung von Halbleitern benötigt werden. Diese Entwicklung zeigt, dass der ​Boom rund um KI und Rechenzentren auch Deutschland erfasst hat. Perspektivisch wird vor diesem Hintergrund die gesamte Produktion steigen und die Freude am Wachstum hierzulande hoffentlich schon bald zurückkehren.»