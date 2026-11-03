Problem Nummer eins: Die CSU

Auch wenn viele Granden in der CDU betonen, dass die grosse Schwesterpartei CDU das Vorschlagsrecht habe. Die CSU wäre nicht die CSU, wenn sie nicht einfach vorgeprescht wäre. Parteichef Markus Söder hat sehr früh Landtagspräsidentin Aigner vorgeschlagen - nicht nur einmal. Das erschwert die Entscheidung. Fiele die Wahl auf eine CDU-Kandidatin, geriete Merz ​entweder in Konflikt mit der CSU oder er müsste Söder eine Gegenleistung anbieten. In der CDU wiederum gibt es Stimmen, dass sich ​der CDU-Chef dies von der CSU nicht gefallen lassen dürfe - ungeachtet möglicher Qualitäten von Aigner. Es geht längst ​auch um eine Machtfrage. Der Kanzler hat sich trotz schlechter Umfragewerte zwar wieder gefangen: Seine Autorität ist innerhalb der Union jedoch nicht so gross, als dass er alleine eine Kandidatin durchsetzen könnte.