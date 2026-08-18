Die deutsche Konjunktur könnte der ⁠Bundesregierung zufolge aber durch das Rekord-Niedrigwasser auf vielen ​Flüssen ausgebremst werden. Frühindikatoren signalisierten ⁠für das laufende dritte Quartal zwar eine positive Entwicklung, heisst es im ‌aktuellen Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. «Mit den aktuellen Niedrigwasserständen auf wichtigen deutschen Binnengewässern ist jedoch das Risiko für temporäre, regionale Materialengpässe vor allem ‌in der Mineralöl-, Chemie-, Bau- und Stahlindustrie gestiegen.»