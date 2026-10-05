Für das Gros der Investoren fällt die Risikoprämie für Immobilieninvestments offenbar zu gering aus, weshalb sie zunächst die Stopp-Taste gedrückt haben. Die Einschätzungen von Kortmann ähneln denen anderer Vertreter der Branche. So hatte LBBW-Chef Rainer Neske vor ein paar Wochen in einem Bloomberg-Interview erklärt, dass es Anfang des Jahres erste Anzeichen für eine Erholung am Gewerbeimmobilienmarkt gegeben habe. Diese sei jedoch mit Beginn des Iran-Kriegs «obsolet» geworden. Neske prognostizierte eine «mehrjährige Talphase» am Markt. Die LBBW ist einer der grössten Immobilienfinanzierer.