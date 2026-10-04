Das war umso wichtiger, als ⁠es nach Angaben von Diplomaten und Beobachtern zuletzt grosse Verunsicherung gab: Würde sich der Kurs der deutschen Aussenpolitik nach den Stimmengewinnen für die politischen Ränder in Ostdeutschland ändern? Ist Kanzler Merz noch stark und stabil genug, um den Kurs Deutschlands zu bestimmen? War das ‌Treffen von Aussenminister Johann Wadephul mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow der Beginn einer Wende in der Ukraine-Politik? «Tatsächlich gibt es sehr viele Nachfragen aus dem ‌Ausland zu diesen Themen», sagt die Direktorin des European Council on Foreign Relations (ECFR), Jana Puglierin, der Nachrichtenagentur Reuters.