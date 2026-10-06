Nur knapp halb so stark geht dagegen die Wirtschaftsleistung in den Ländern zurück, die die Erhöhung des Schuldenstands in Kauf nehmen und ihre Ausgaben nicht senken. Zu ​diesen ​Ländern mit expansiver Fiskalpolitik gehören Spanien, Belgien und Irland. Das reale Bruttoinlandsprodukt ⁠sinkt in diesen Ländern drei Quartale nach der Zinserhöhung nur um 0,14 Prozent. Allerdings ​lässt sich die Inflation zumindest ⁠nach sechs Quartalen nicht so wirksam bekämpfen wie in den sparenden Ländern.