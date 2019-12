Die rund 30 Mitarbeitenden würden von der neuen Eigentümerin übernommen, teilte Meyer Burger am Freitag mit. Der vereinbarte Kaufpreis für die niederländische Gesellschaft beträgt laut den Angaben rund 8 Millionen Franken in bar. Meyer Burger erwarte aus der Transaktion einen Buchgewinn von rund 3 Millionen Franken, schreibt das Schweizer Unternehmen. Für Meyer Burger sei die Transaktion ein weiterer Schritt in der Fokussierung auf das Photovoltaik-Geschäft.

Das Inkjet-Printer-Geschäft (PiXDRO) habe unter dem Dach der Süss Microtec "gute Wachstumsperspektiven", wird Meyer Burger-Chef Hans Brändle zitiert. Das Angebot des deutschen Unternehmens sei in einem Bieterprozess als das beste hervorgegangen. Da Süss Microtec-CEO Franz Richter auch Verwaltungsratsmitglied bei Meyer Burger ist, sei er seitens Meyer Burger nicht involviert und im Ausstand gewesen.

Im niederländischen Eindhoven werden Technologien im Bereich von Inkjet-Lösungen für die Elektronik- und Halbleiterindustrie entwickelt und hergestellt. Meyer Burger werde auch zukünftig gewisse Produkte und Dienstleistungen von ihrer ehemaligen Tochter beziehen.

(AWP)