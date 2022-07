Wenig später erholte er sich aber wieder deutlich. Am späten Abend notiert er im Vergleich zum Vortag etwas schwächer bei 0,9730 Franken. Auch gegenüber dem Dollar wird der Franken stärker gehandelt, nachdem es am Nachmittag noch so aussah, als ob der Dollar die Marke von 0,96 Franken überschreiten wird. Am Abend brach der Kurs aber ein und aktuell notiert der Dollar bei nur noch 0,9518 Franken.

Der Euro hat am Freitag einen Teil der vorangegangenen Verluste wieder aufgeholt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0222 US-Dollar gehandelt und somit wieder über der Marke von 1,02 Dollar. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro bis auf 1,0146 Dollar gefallen. Der Dollar hatte damit 0,9806 (0,9880) Euro gekostet.

Gestützt wurde der Dollar vorübergehend von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA. So sind die Einkommen und die Konsumausgaben der privaten Haushalte stärker gestiegen als erwartet. Zudem hellte sich das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen im Juli stärker als erwartet auf. Im US-Devisenhandel wirkten die Daten jedoch nicht mehr stützend für den Dollar.

(AWP/cash)