Als strukturelle Belastung für den Dollar gilt weiterhin die hohe US-Staatsverschuldung. Marktbeobachter verweisen in diesem Zusammenhang auf die zunehmende kurzfristige Refinanzierung des US-Finanzministeriums. Langfristige Ausgaben über kurzfristige Schulden zu finanzieren, sei auf Dauer aber keine nachhaltige Lösung, heisst es in einem Kommentar.