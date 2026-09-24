Der Dollar stieg gegenüber der Schweizer Währung auf den höchsten Stand seit 16 Monaten, während der Euro wieder über die Marke von 0,94 Franken kletterte. Der Dollar wird aktuell zu 0,8278 Franken gehandelt nach 0,8241 am Morgen. Der Euro notiert bei 0,9417 Franken deutlich fester als noch am Morgen mit 0,9383. Gegenüber dem Dollar bewegt sich die Gemeinschaftswährung am Vormittag dagegen kaum und kostet 1,1376 Dollar.