Derweil hat das Euro/Dollar-Paar am Vormittag Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0962 nach 1,0984 am frühen Morgen gehandelt. Mitte der Woche war der Eurokurs bis auf 1,0953 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Seitdem hat sich die Gemeinschaftswährung etwas erholt.