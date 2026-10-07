Gegenüber dem Franken ging der Euro im Verlauf des Vormittags auf 0,9327 von 0,9357 zurück. Noch in der Vorwoche steuerte der Euro auf einen Wert von 0,95 Franken zu. Das Währungspaar Euro/Dollar gab auf 1,1192 von 1,1230 im frühen Geschäft auch deutlich nach und unterschritt dabei abermals die Marke von 1,12. Diese hatte er in dieser Woche bereits einmal unterschritten - es ist der tiefste Stand seit Mai 2025. Das Dollar/Franken-Paar zeigt sich mit 0,8333 dagegen ziemlich stabil.