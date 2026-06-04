Sowohl der Euro wie der Dollar notierten konkret zuletzt Ende April auf diesem hohen Niveau. Über die Gründe für die Frankenschwäche rätseln Marktteilnehmer. Die nach wie vor moderate Entspannung im Nahen Osten ist sicherlich ein Grund, weshalb der sichere Hafen Schweiz etwas weniger gefragt ist. Die heute publizierten Inflationsdaten haben auch zu keiner Stärkung der Frankennachfrage geführt.