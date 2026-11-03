Bei den US-Zwischenwahlen werden erste Ergebnisse in der Nacht auf Mittwoch erwartet. In besonders umkämpften Bundesstaaten könnte sich die Auszählung allerdings über mehrere Tage hinziehen. Sollten die Republikaner ihre Mehrheiten in beiden Kongresskammern verlieren, könnte der Dollar laut Commerzbank unter Druck geraten. Ginge lediglich das Repräsentantenhaus verloren, dürfte der Gegenwind geringer ausfallen. Eine Verteidigung beider Kammern würde die US-Währung dagegen stützen.