"Ich denke nicht, dass wir neue Höchststände im Dollar haben werden, ohne zuerst neue Abwärtsbewegungen zu sehen", sagte Jeffrey Gundlach, Chief Investment Officer und Gründer von DoubleLine Capital, in einem Webcast für seinen Total Return Bond Fund. "Wir werden wahrscheinlich am Jahresende einen niedrigeren US-Dollar haben als jetzt."

Spekulanten, die auf einen steigenden Dollar wetten, könnten schief liegen, teilweise weil Präsident Donald Trump den Greenback niedriger sehen will, sagte Gundlach, dessen vermögen auf 2 Milliaren Dollar geschätzt wird. Ein starker Dollar und Trumps Drohungen mit einem Handelskrieg haben Aktien und Anleihen in Schwellenländern wie der Türkei und Argentinien belastet. Die Länder sind mit einer höheren Schuldenlast konfrontiert, da ihre Währungen gegenüber dem Dollar abgewertet haben.

Während die führenden Wirtschaftsindikatoren keine Anzeichen für eine drohende Rezession aufweisen, könnten auf die globalen Märkte größere Probleme zukommen, wenn sich die Bedingungen in den Schwellenländern verschlechtern, sagte Gundlach.

Der 49 Milliarden Dollar schwere Total Return Bond Fund, das Flaggschiff von Gundlach, investiert hauptsächlich in hypothekenbesicherte Wertpapiere und erzielte in diesem Jahr bis zum 10. September einen Ertrag von 0,2 Prozent. Damit übertraf der Fonds 78 Prozent seiner von Bloomberg beobachteten Vergleichsgruppe. In den letzten fünf Jahren war der durchschnittliche Ertrag mit 3,3 Prozent besser als bei 89 Prozent der Konkurrenten. DoubleLine, mit Sitz in Los Angeles, betreute zum 30. Juni rund 120 Milliarden Dollar.

