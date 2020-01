Einige Anleger wetten daher auf einen Kursrückgang der Landeswährung. "Die Feuer sind definitiv eine zusätzliche Belastung für die Wirtschaft, und sollten die Schwelle für die Notenbank senken, den Leitzins zu senken", sagte Terence Wu, Stratege bei der OCBC Bank. Er empfahl seinen Kunden Leerverkäufe auf den australischen Dollar, der derzeit bei 0,6880 US-Dollar notiert.

Die jüngsten Kursbewegungen lassen darauf schließen, dass Wu nicht alleine ist mit seiner Einschätzung: So hat der Aussie-Dollar allein in dieser Woche ein Prozent zum US-Dollar verloren, während viele asiatische Währungen aufgewertet haben. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Februar inzwischen bei 40 Prozent angesetzt, im Dezember war es noch etwa ein Drittel.

Die Brände könnten die Notenbank dazu bewegen, eher eine Lockerung der Geldpolitik in Betracht zu ziehen, sagte Ray Attrill, Chefstratege bei der National Australia Bank. "Es ist sicherlich ein Faktor, und das spiegelt sich in den Kursen am Geldmarkt wider." Die Buschbrände haben bislang eine Fläche in der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen verwüstet. Tausende Häuser wurden zerstört, 27 Menschen kamen ums Leben.

