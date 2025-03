Auf den Eklat im Weissen Haus zwischen dem ukrainischen und dem amerikanischen Präsidenten vom vergangenen Freitag reagierten die Aktien- und Kryptomärkte mit Kursverlusten. Erstaunlich ruhig blieb es an der Devisenfront; der Schweizer Franken als sicherer Hafen war kaum gefragt. Gegenüber dem Euro legt die hiesige Währung im Handel in New York nur um 0,5 Prozent auf 0,9360 Franken zu. Diese Kursverluste wurden am Montag wieder korrigiert. Der Euro steht zum Franken höher als am Freitagmorgen, und zwar bei 0,9425 Franken am späten Montagnachmittag.