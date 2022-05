Geldgeber sind die Buranto AG mit einem Darlehen von 250'000 Franken, sowie der bereits bestehende strategische Investor Negma Group mit einem Darlehen in Höhe von 1 Million Franken, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Davon stellt Negma 500'000 Franken als Sofortfinanzierung bereit, der Restbetrag solle innerhalb der nächsten zwei Monate abgerufen werden. Zudem tritt Derek Brandt, Miteigentümer von Buranto, in den Beirat von Achiko ein.

Insgesamt soll durch die neuen Produktionskapazitäten die weltweite Nachfrage nach dem Corona-Schnelltest Aptamex befriedigt werden, heisst es fzur Mittelverwendung weiter. Dieser hatte kürzlich die CE-Kennzeichnung erhalten und kann entsprechend auch in der EU angeboten werden.

(AWP)