Das operative Ergebnis ​von Tesla sackte um mehr als die Hälfte auf knapp 400 Millionen Dollar ab, der Nettogewinn schrumpfte um 17 Prozent auf 1,15 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Beim Umsatz schnitt der Autobauer aus dem texanischen Austin dagegen besser ab als vorhergesagt: Die Erlöse mit Autos, Energiespeichern und Services stiegen um 26 Prozent auf 28,2 Milliarden Dollar. Experten hatten im Schnitt 25,7 Milliarden Dollar erwartet.