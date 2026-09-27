Lampman errechnete, dass das oberste Prozent der Bevölkerung im Jahr 1956 über 26 Prozent des US-Vermögens verfügte; das waren 10 Prozentpunkte weniger als noch 1929. Nicht, dass es den Menschen damals gleichgültig gewesen wäre, Geld zu verdienen (und das trotz Spitzensteuersätzen auf Bundesebene, die in der Nachkriegszeit zwischen 70 Prozent und 92 Prozent lagen). Doch ein Blick auf die Bestsellerlisten legt nahe, dass das Streben nach persönlicher Weiterentwicklung beim Durchschnittsamerikaner weniger auf den Aufbau eines riesigen Vermögens abzielte als vielmehr darauf, einen guten Job zu ergattern, befördert zu werden oder schlicht beliebt zu sein.