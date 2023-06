7) Das Sparen und Investieren ständig im Auge behalten

Hat man einmal Geld angespart, muss man einen Teil davon investieren. Geld, das auf einem Sparkonto mit niedrigem Zinssatz liegt, verliert aufgrund der Inflation mit der Zeit an Wert. Fondssparpläne sind eine bewährte Möglichkeit, das Vermögen langfristig aufzubauen. Dies kann auch in kleinen Beträgen erfolgen. Während Investitionen immer mit Risiken verbunden sind, können Aufklärung und sorgfältige Planung diese Risiken minimiert werden. In einem weiteren Schritt sollte man sich Wissen über die Finanzmärkte aneignen und dann selber in Aktien anlegen. Das Investitionskapital ist die Differenz zwischen dem, was man verdient, und dem, was man ausgibt. Wenn Sie alles ausgeben, was Sie verdienen, werden Sie nie über Investitionskapital verfügen.