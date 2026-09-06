Sie setzen darauf, dass die langfristigen Werttreiber des Edelmetalls auch angesichts der verschärften Inflationspolitik der US-Notenbank bestehen bleiben. Amundi, Europas grösster Vermögensverwalter, kaufte Gold in der Erwartung, dass der Preis bis Jahresende wieder 5'000 US‑Dollar pro Unze erreichen wird. Auch die Fondsmanager von Pictet Asset Management, Robeco Institutional Asset Management und Fidelity International stockten ihre Bestände auf, die sie Anfang des Jahres im Zuge des Preisrückgangs von einem Allzeithoch reduziert hatten.
«Gold ist ein Vermögenswert, den wir für günstig, eine gute Absicherung und relativ liquide halten», sagte Lorenzo Portelli, Leiter der Cross-Asset-Strategie beim Amundi Investment Institute. Er betonte jedoch, dass mehr Transparenz hinsichtlich des Zinspfads der Fed erforderlich sei, bevor das Unternehmen eine Aufstockung der Käufe vom Vormonat in Erwägung ziehen würde.
Dies war ein wiederkehrendes Thema in Interviews mit mehr als einem Dutzend Vermögensverwaltern, deren Unternehmen zusammen 27 Billionen US-Dollar verwalten. Ausnahmslos alle diese Vermögensverwalter - darunter BNP Paribas Asset Management und Manulife John Hancock Investments - hatten in den letzten Wochen entweder wieder Gold in ihre Portfolios aufgenommen oder ihre steigenden Goldpreise beibehalten. Viele von ihnen gehen jedoch davon aus, dass ein Ausbruch über die jüngste Preisobergrenze von rund 4'600 US‑Dollar pro Unze nicht reibungslos verlaufen wird.
Höhere Renditen von US-Staatsanleihen und verstärkte Erwartungen an mindestens eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed vor Jahresende schwächen die Unterstützung für Gold, ein Anlagegut, das bei steigenden Kreditkosten tendenziell weniger gefragt ist, da es keine Zinsen abwirft.
Die Entschlossenheit der Anleger wurde durch die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am 28. August auf dem Jackson Hole Symposium der Zentralbank auf die Probe gestellt. Dort warnte er, dass sich die US-Inflation nicht wesentlich in Richtung des 2-Prozent-Ziels verlangsame - Aussagen, die zu verstärkten Wetten auf eine geldpolitische Straffung führten.
Bislang haben diese potenziellen Hürden die neu gewonnene Überzeugung langfristiger Anleger nicht erschüttert. Die anhaltende Attraktivität von Gold, so einige der Vermögensverwalter, liegt in seinem Wert als Absicherung innerhalb eines breiter diversifizierten Anlageportfolios. «Gold ist zu einer deutlich akzeptableren Anlageklasse geworden», sagte Arnout van Rijn, Portfoliomanager für Multi-Asset- und Aktienlösungen bei Robeco, einem niederländischen Unternehmen, das ein Vermögen von rund 464 Milliarden US-Dollar verwaltet. «Es ist fester Bestandteil jedes regulären Portfolios geworden.»
«Der Rückgang des Goldpreises auf 4000 US-Dollar war ein sehr guter Kaufzeitpunkt»
Nach einer rasanten Rallye, die von spekulativem Kapital getragen wurde und Gold im Januar auf ein Allzeithoch von fast 5600 US-Dollar pro Unze trieb, befand sich das Edelmetall den Grossteil des Jahres im Abwärtstrend. Hohe Energiepreise und Inflationsschocks infolge des Iran-Krieges drückten den Preis im Juni wieder auf fast 4000 US‑Dollar. Zu diesem Zeitpunkt begannen Fonds, Interesse zu zeigen.
«Der Rückgang auf 4000 US-Dollar war ein sehr guter Kaufzeitpunkt, falls man noch kein Gold besass», sagte Michael Cuggino, Präsident der Permanent Portfolio Family of Funds. «Die langfristigen makroökonomischen Rahmenbedingungen sind weiterhin positiv, und das wirkt sich positiv auf den Goldpreis aus», sagte er und fügte hinzu, dass im Laufe der Zeit mit «höheren Hochs und höheren Tiefs» zu rechnen sei.
Für van Rijn von Robeco war der Auslöser für die erneuten Goldkäufe die beschleunigte Ankäufe der Zentralbanken im zweiten Quartal. Die Nachfrage des öffentlichen Sektors erholte sich zwischen April und Juni deutlich, wobei die Nettokäufe mit 289 Tonnen den höchsten Wert für ein zweites Quartal erreichten, so der World Gold Council.
Sophie Huynh, Portfoliomanagerin und Strategin für dynamische Vermögensallokation bei BNP Paribas, wurde durch die nachlassende Korrelation zwischen Gold und Risikoanlagen wie Aktien zurückgeschreckt - ein Trend, der darauf hindeutet, dass der traditionelle Wert von Gold als Absicherung nach einer Phase spekulativer Handelsaktivitäten zurückgekehrt ist. «Die Goldpreisblase ist geplatzt», sagte Huynh. Stattdessen werde das Edelmetall von «fundamentalen Faktoren wie den Ankäufen der Zentralbanken und Multi-Asset-Managern, die nach Absicherungsmöglichkeiten für ihre Portfolios suchen» angetrieben, fügte sie hinzu.
Die erneute Goldnachfrage spiegelt sich in den Netto-Long-Positionen der Fonds wider, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erfasst werden und in der Woche bis zum 25. August auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen sind.
Ein unerwarteter Schritt liess den Goldpreis sprunghaft ansteigen
In einer der eindringlichsten Warnungen der letzten Wochen riet Ray Dalio, der milliardenschwere Gründer von Bridgewater Associates, Anlegern, ihre Anleihebestände zu reduzieren und bis zu 15 Prozent ihres Vermögens in Gold anzulegen, um sich gegen das Risiko einer US-Schuldenkrise abzusichern. Seine Äusserungen erfolgten vor dem Hintergrund steigender Renditen langfristiger US-Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs - ein Trend, der Finanzminister Scott Bessent zu weiteren Rückkäufen langlaufender Schuldtitel veranlasste.
Dieser unerwartete Schritt liess den Goldpreis sprunghaft ansteigen und belebte das Interesse an sogenannten Abwertungsstrategien - ähnlich den Käufen der Zentralbanken, einer weiteren Säule der Goldrallye bis 2025. «Man sieht, wie Geld aus dem Dollar in Sachwerte wie Gold und Bitcoin fliesst, weil das Vertrauen in unsere Finanzpolitik schwindet», sagte Anthony Saglimbene, Chefmarktstratege bei Ameriprise Financial, mit Blick auf die USA. Die jüngste Erholung des Goldpreises, so Kevin Khang, Leiter der globalen Wirtschaftsforschung bei der Vanguard Group, «passt ganz klar zu der erneuten Besorgnis um den US-Dollar als Wertspeicher.»
Einige der von Bloomberg News befragten Vermögensverwalter hielten die Besorgnis um die wichtigste Reservewährung der Welt für übertrieben, die meisten waren sich jedoch einig, dass eine stetige Diversifizierung der Portfolios eine nachhaltige Grundlage für die Wertsteigerung von Gold bieten würde. Obwohl es laut Christopher Hamilton, Leiter Kundenanlagelösungen für den asiatisch-pazifischen Raum bei Invesco «keinen offensichtlichen Ersatz» für den Dollar gibt, hindert dies Anleger nicht daran, «die Diversifizierung schrittweise zu erhöhen».
Dies könnte sich als nachhaltigerer Trend erweisen als jede dramatische Veränderung. Schliesslich macht Gold nur einen relativ kleinen Anteil der Portfolios westlicher Anleger aus, insbesondere nach den Jahren beeindruckender Kursgewinne an den US‑Aktienmärkten. Das bedeutet, dass selbst eine moderate Diversifizierung das Potenzial hat, die Goldpreise deutlich zu beeinflussen. Und egal, wie die US-Notenbank (Fed) die Inflation bekämpft – und welche Auswirkungen diese Massnahmen auf den Goldpreis haben –, Anleger neigen weiterhin dazu, Goldbarren als Absicherung gegen makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten zu halten, so Tracy Chen, Portfoliomanagerin bei Brandywine Global Investment Management. Gold «sollte weiterhin als Absicherung gegen das, was die Fed nicht kontrollieren kann, Wert behalten», sagte sie.
(Bloomberg/cash)