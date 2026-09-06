Dies könnte sich als nachhaltigerer Trend erweisen als jede dramatische Veränderung. Schliesslich macht Gold nur einen relativ kleinen Anteil der Portfolios westlicher Anleger aus, insbesondere nach den Jahren beeindruckender Kursgewinne an den US‑Aktienmärkten. Das bedeutet, dass selbst eine moderate Diversifizierung das Potenzial hat, die Goldpreise deutlich zu beeinflussen. Und egal, wie die US-Notenbank (Fed) die Inflation bekämpft – und welche Auswirkungen diese Massnahmen auf den Goldpreis haben –, Anleger neigen weiterhin dazu, Goldbarren als Absicherung gegen makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten zu halten, so Tracy Chen, Portfoliomanagerin bei Brandywine Global Investment Management. Gold «sollte weiterhin als Absicherung gegen das, was die Fed nicht kontrollieren kann, Wert behalten», sagte sie.