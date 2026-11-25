In den vergangenen Monaten haben globale Ereignisse wie der Krieg im Iran, steigende und bisweilen stark schwankende Ölpreise sowie zusehends angespannte Staatshaushalte in den USA und Europa den Devisenmarkt geprägt.
Laut der Bank of America (BofA) ist der Moment zum Durchatmen allerdings noch nicht gekommen: «Seien Sie vorbereitet auf das Unvorhersehbare. Die Themen, die 2026 geprägt haben, werden anhalten. Für Bewegung dürften auch die französischen Präsidentschaftswahlen sorgen», sagt Kamal Sharma, Devisen-Stratege der BofA, am Mittwoch an einer Veranstaltung zur 75-jährigen Präsenz der Bank of America in der Schweiz.
Die Wahlen in Frankreich finden im April 2027 statt. Sie stehen nicht nur, aber auch im Zeichen einer immer weiter ausufernden Staatsverschuldung, die dem Euro schon zugesetzt hat und wohl auch weiter zusetzen wird.
In den Turbulenzen rund um den Globus zählt der Schweizer Franken zu den Gewinnern: «In einem weiterhin von Unsicherheit durchzogenen Umfeld wird der Franken anhaltend gefragt sein und von seiner Qualität als sicherer Hafen profitieren», erklärte Sharma.
Was macht die SNB?
Eine überraschende Prognose stellt der Devisenexperte zu den nächsten geldpolitischen Schritten Schweizer Währungshüter um SNB-Präsident Martin Schlegel: «Die Schweizerische Nationalbank dürfte 2027 keine Zinserhöhung beschliessen.» Grund dafür sei, dass der inländische Inflationsdruck in der Schweiz nicht sehr hoch sei.
Die Zinsprognose der BofA unterscheidet sich wesentlich von anderen Vorhersagen. Etwa rechnet die UBS damit, dass die SNB im März einen ersten Zinschritt von 0 auf 0,25 Prozent unternehmen wird. Eine weitere Anhebung des geldpolitischen Schlüsselsatzes um 0,25 Prozentpunkte ist dann ab Mitte Jahr wahrscheinlich und gemäss dem Datenanbieter Derivox für September schon weitgehend eingepreist. Einige Experten rechnen aufgrund der gestiegenen Inflation in der Schweiz gar mit einem Zinsschritt im Dezember.
Anders als die SNB dürfte laut der Bank of America die US-Notenbank Fed handeln. «Die Federal Reserve wird bis Mitte des kommenden Jahres drei Zinsschritte auf mindestens 4,75 Prozent vornehmen.» Die hohen Investitionen der Technologieunternehmen, der robuste Arbeitsmarkt und eine wieder bessere Konsumstimmung würden Raum zu höheren US-Zinsen geben, so die Einschätzung.
Auch diese BofA-Prognose unterscheidet sich von anderen aktuellen Markterwartungen ab. Gemäss diesen dürfte die Fed im Dezember um 0,25 Prozent nach oben gehen und im März einen weiteren solchen Zinsschritt folgen lassen. Damit wird der US-Leitzins ab dem nächsten Frühjahr bei 4,5 Prozent gesehen.
Dollar zur Jahrsmitte 2027 bei 85 Rappen
Dass die US-Bank beziehungsweise deren Währungsstratege keine SNB-Zinserhöhung sowie ein forcierteres Vorgehen der Fed voraussagt, bedeutet unter dem Strich eine wachsende Zinsdifferenz zwischen der Schweiz und den USA. Sie spricht für eine Dollaraufwertung: Gemäss Sharma wird die US-Valuta bis Mitte 2027 auf 85 Rappen erstarken - bevor sie dann jedoch zum Jahresende 2027 hin auf 81 Rappen nachgeben werde. Offenbar rückt die Eigenschaft des Frankens als sicherer Hafen längerfristig in den Vordergrund.
Andere Banken sehen einen noch stärkeren Franken als die BofA: Die UBS sieht den Greenback im Juni 2027 bei 81 Rappen und Dezember 2027 bei 78 Rappen. Die Spezialsten der Schweizer Grossbank schliessen allerdings nicht aus, dass es anders kommen kann. Beispielsweise eine unerwartet hoch ausfallende US-Inflation oder eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung durch die SNB könnten den Dollar gegenüber dem Franken anziehen lassen. Umgekehrt kann sich die Frankenaufwertung auch beschleunigen, wenn die Risikoaversion der Marktteilnehmer deutlich wächst.
Beim Euro-Franken-Währungspaar zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Dollar-Franken-Paar. Bank-of-Amerika-Stratege Sharma sieht den Euro in absehbarer Zukunft nicht unter 90 Rappen fallen. «Er dürfte Mitte 2027 bei 91 Rappen und Ende 2027 bei 93 Rappen stehen.» Damit erwartet der Devisenspezialist eine graduelle Aufwertung der europäischen Gemeinschaftswährung gegenüber der hiesigen Devise. Unterdessen sagt die UBS einen Eurokurs von 92 Rappen im Juni von von 91 Rappen im Dezember 2027 voraus - was auf mittlere Sicht eine Abwertung des Euro zum Franken bedeutet.
Prognosen sind naturgemäss unsicher. Gerade bei den Währungen sind die Unsicherheiten, was die Genauigkeit der Vorhersagen betrifft, in der Regel gross. Denn der Devisenmarkt ist hoch liquide und reagiert entsprechend sensibel auf neue Konjunkturdaten, Zinsentscheide oder überraschende weltpolitische Wendungen.