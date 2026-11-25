Andere Banken sehen einen noch stärkeren Franken als die BofA: Die UBS sieht den Greenback im Juni 2027 bei 81 Rappen und Dezember 2027 bei 78 Rappen. Die Spezialsten der Schweizer Grossbank schliessen allerdings nicht aus, dass es anders kommen kann. Beispielsweise eine unerwartet hoch ausfallende US-Inflation oder eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung durch die SNB könnten den Dollar gegenüber dem Franken anziehen lassen. Umgekehrt kann sich die Frankenaufwertung auch beschleunigen, wenn die Risikoaversion der Marktteilnehmer deutlich wächst.