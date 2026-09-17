Die Valoren der UBS gaben am Mittwoch um 0,2 Prozent nach. Seit Erreichen eines Mehrjahreshochs von 45 Franken vor Wochenfrist hat der Titel 7,2 Prozent an Wert eingebüsst. Der Gegenwind hält auch am Donnerstag. Eine Stunde nach Handelsbeginn stehen die Aktien der Schweizer Grossbank 0,5 Prozent tiefer bei 41,53 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,3 Prozent zulegt.