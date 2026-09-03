Die SNB komme unter Zugzwang, so Gitzel von der VP Bank weiter. Eine Inflationsrate von 0,8 Prozent wolle nicht zu einem leicht negativen Saron passen. «Eine Zinserhöhung der SNB ist mit der heutigem Datenpunkt jedenfalls wahrscheinlicher geworden. Zwar ist die SNB in Anbetracht der in absoluter Betrachtung noch immer verhältnismässig niedrigen Teuerung nicht in akuten Nöten, doch die Preisrisiken haben sich auch in der Schweiz auf die Oberseite verlagert. Eine Zinsanhebung im Dezember ist nicht völlig ausgeschlossen», so der Chefökonom der VP Bank.