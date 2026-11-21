Die durch die neuen Vorschriften entstehende Kapitallücke dürfte zwar «gross» sein, doch am Ende werde die UBS «sich einfach anpassen und sie umsetzen», sagte Sebastiano Pirro, Investmentchef bei Algebris Investments, am Mittwoch beim Global Credit Forum von Bloomberg in London. «Auf Sicht von 50 bis 100 Jahren wird das Unternehmen weiterhin erfolgreich sein», fügte er hinzu.
Die UBS stellt sich zunehmend darauf ein, mit ihrem Widerstand gegen die Pläne der Schweizer Regierung zu scheitern. Im Dezember (voraussichtlich am 16. des Monats) befasst sich der Nationalrat mit den gesetzlichen Verschärfungen für systemrelevante Grossbanken («Too big to fail»-Regulierung), die direkt auf die UBS nach der Übernahme der Credit Suisse abzielen.
Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats wird ihre entscheidende Detailberatung über die neuen Eigenkapitalvorschriften für die UBS bereits am 23. und 24. November 2026 durchführen und einen Entscheid fällen. Bleibt es beim Entscheid des Ständerats, wonach die UBS ihre Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent mit Eigenkapital unterlegen soll, müsste die UBS mit den neuen Regeln insgesamt 18 Milliarden Dollar mehr Kapital halten als bisher.
Die UBS warnt, dies würde ihr Geschäftsmodell erheblich beeinträchtigen. UBS-Chef Sergio Ermotti hat signalisiert, dass die Bank eine Verlagerung ihres Sitzes prüfen müsste, falls sich der derzeit favorisierte Vorschlag für das neue Gesetz durchsetzt.
Zu den theoretischen Möglichkeiten, die neuen Anforderungen zu erfüllen, gehören das Einbehalten von Gewinnen oder eine Verkleinerung des internationalen Geschäfts. Das Management und die Bank selbst seien verärgert, «weil sie dadurch aus internationaler Sicht einen gewissen Wettbewerbsnachteil» hätten, sagte Pirro. Zudem stelle die Regelung «einige Geschäftsbereiche infrage, die sie wahrscheinlich betreiben und in ihrem eigenen Geschäftsplan berücksichtigt haben».
Eine Vorgabe von 90 Prozent hartem Kernkapital und 10 Prozent zusätzlichem Kernkapital wäre aus Sicht von Anlegern in sogenannten AT1-Anleihen «ein gutes Ergebnis», sagte Pirro. «Wenn man Anleihegläubiger ist und die Bank mehr Kapital halten muss, ist man gewissermassen zufrieden», da dies die Anleihen in der Regel weniger riskant mache.
(Bloomberg/cash)