Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats wird ihre entscheidende Detailberatung über die neuen Eigenkapitalvorschriften für die UBS bereits am 23. und 24. November 2026 durchführen und einen Entscheid fällen. Bleibt es beim Entscheid des Ständerats, wonach die UBS ihre Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent mit Eigenkapital unterlegen soll, müsste die UBS ‌mit den neuen Regeln insgesamt 18 Milliarden Dollar mehr Kapital ​halten als bisher.