Händler verstärkten ihre Wetten auf eine weitere Straffung der Geldpolitik noch vor Jahresende, nachdem sich Währungshüter aus Grossbritannien, den USA und der Eurozone in London trafen. Zuvor hatten Zentralbankvertreter wachsende Besorgnis über die Inflation signalisiert – trotz der sinkenden Energiepreise in diesem Monat. Angeheizt wurden diese Ängste durch höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den USA.
Vizegouverneurin der Bank of England (BOE) Clare Lombardelli sagte am Dienstag, die Zinsen dürften erneut steigen. Der britische Arbeitsmarkt mit wenigen Neueinstellungen und Entlassungen erschwere es möglicherweise, den Lohndruck abzubauen. Lombardelli sprach an der «BOE Watchers Conference» in London. Dort wollte sie einen weiteren Zinsschritt direkt im Dezember nicht ausschliessen. Erst letzte Woche hatte die BOE die Zinsen erstmals seit über drei Jahren angehoben. Schon zuvor warnte ein führender Thinktank, die britische Zentralbank müsse die Leitzinsen möglicherweise auf 5 Prozent anheben.
«Solange es keine Belege für einen nachlassenden Inflationsdruck gibt, spricht meiner Ansicht nach weiterhin vieles für eine baldige weitere Zinserhöhung», sagte sie.
Fed-Gouverneur Christopher Waller trat an derselben Konferenz auf. Er warnte, dass im nächsten Monat eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt nötig sein könnte. Die Ölpreise haben zwar nachgegeben. Laut Waller dürften die Dieselkosten jedoch kaum im gleichen Mass sinken, da die Sorgen um die Lieferungen aus dem Nahen Osten anhalten. Später äusserte sich auch EZB-Chefökonom Philip Lane in einem Interview mit Bloomberg TV in London. Es wäre «umsichtig», die Zinsen im Euroraum anzuheben, falls sich die Datenlage bis zur nächsten Sitzung im Dezember nicht ändert.
Die Energiepreise haben sich abgekühlt, seit die herbe Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen die Hoffnung auf ein früheres Ende des Iran-Kriegs nährte. Am Dienstag fiel Rohöl der Sorte Brent kurzzeitig unter 90 Dollar pro Fass. Dennoch wächst die Sorge, dass sich in der Lieferkette bereits zu viel Preisdruck aufgebaut hat. In Grossbritannien müssen sich die Haushalte auf einen sprunghaften Anstieg der Energierechnungen zum neuen Jahr einstellen. Gleichzeitig zeigten Daten aus den USA, dass ein wichtiger Massstab für die Konsumentenpreise im Oktober erneut deutlich gestiegen ist.
In Grossbritannien wächst die Befürchtung, dass die Geldpolitik weniger restriktiv wirkt als von der Zentralbank angenommen. Grund dafür sind eine Reihe starker Wachstumsdaten und Anzeichen einer Stabilisierung am Arbeitsmarkt. Anleger sehen ein steigendes Risiko für eine weitere BOE-Zinserhöhung bereits im nächsten Monat. Sie preisen eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent für einen Schritt um einen Viertelprozentpunkt auf 4,25 Prozent am 17. Dezember ein. Zudem rechnen sie mit weiteren Erhöhungen im kommenden Jahr.
Das National Institute of Economic and Social Research (NIESR) veröffentlichte am Mittwoch einen Bericht. Darin heisst es, selbst nach einer zweiten BOE-Zinserhöhung würde die Inflation bis Ende 2030 über dem Zielwert von 2 Prozent bleiben. Das liegt weit ausserhalb des Zeitfensters von zwei bis drei Jahren, das sich der geldpolitische Ausschuss gesetzt hat.
Stattdessen forderte der Thinktank die BOE auf, die Zinsen im nächsten Jahr auf 5 Prozent anzuheben. Damit liesse sich die Inflation 18 Monate früher unter Kontrolle bringen. Laut NIESR finden die meisten Lohnverhandlungen im kommenden Jahr statt, während die Teuerung über 4 Prozent steigt. Das erhöht das Risiko, dass der Energiepreisschock auf andere Bereiche der Wirtschaft übergreift, weil Arbeitnehmende ihre Kaufkraft schützen wollen. Sinkende Ölpreise bringen an der Zapfsäule zwar etwas Entlastung. Wegen der britischen Energiepreisobergrenze, die jedes Quartal neu festgelegt wird, könnten die Gas- und Stromrechnungen der Haushalte im Januar dennoch um ein Viertel hochschnellen.
«Es besteht das reale Risiko, dass die Zentralbank der Entwicklung bereits hinterherhinkt und noch weiter zurückfällt», sagte NIESR-Chefökonom James Smith an einer Medienkonferenz. Dann müsse sie die Zinsen stark anheben, was die Finanzierungsbedingungen zusätzlich verschärfen würde. Der Thinktank warnte, ein Aufschub von Zinserhöhungen würde die Inflation stärker verfestigen. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit grösserer Zinsschritte zu einem späteren Zeitpunkt.
Viele Volkswirtschaften halten dem Energiepreisschock gut stand. Vor diesem Hintergrund deuteten Lombardelli und Waller an, dass die Geldpolitik bisher nicht straff genug war, um die Inflation einzudämmen.
«Meine Aussage zur höheren Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft lässt sich auch anders betrachten: Die Kehrseite davon ist, dass die Geldpolitik weniger restriktiv war, als wir dachten», sagte Lombardelli. Waller erklärte, die Geldpolitik sei nicht «so straff gewesen, wie ich vor 18 Monaten dachte». «Wir müssen die Zinsen wohl definitiv anheben, um überhaupt Abwärtsdruck auf die Inflation auszuüben», sagte er. «Einfach auf dem aktuellen Niveau abzuwarten, wird nicht reichen.»
(Bloomberg/cash)