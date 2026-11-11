Stattdessen forderte der Thinktank die BOE auf, die Zinsen im nächsten Jahr auf 5 Prozent anzuheben. Damit liesse sich die Inflation 18 Monate früher unter Kontrolle bringen. Laut NIESR finden die meisten Lohnverhandlungen im kommenden Jahr statt, während die Teuerung über 4 Prozent steigt. Das erhöht das Risiko, dass der Energiepreisschock auf andere Bereiche der Wirtschaft übergreift, weil Arbeitnehmende ihre Kaufkraft schützen wollen. Sinkende Ölpreise bringen an der Zapfsäule zwar etwas Entlastung. Wegen der britischen Energiepreisobergrenze, die jedes Quartal neu festgelegt wird, könnten die Gas- und Stromrechnungen der Haushalte im Januar dennoch um ein Viertel hochschnellen.