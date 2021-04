Mit der Übernahme baue das Unternehmen sein Geschäft mit Hochleistungsmaterialien in der Region Asien-Pazifik weiter aus, teilte DKSH am Freitag mit. Die Übernahme stehe im Einklang mit der Strategie, das Angebot weiter zu diversifizieren. Sie werde dem Unternehmen eine führende Position im Vertrieb von landwirtschaftlichen Spezialchemikalien in Australien verschaffen. SACOA sei ein führender australischer Entwickler von hochwertigen landwirtschaftlichen Pflanzenschutzprodukten, heisst es weiter.

DKSH erwartet, dass SACOA einen jährlichen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken bei einer hohen Profitabilität und Kapitalrendite erwirtschaften wird. Die Akquisition soll zudem sofort ertragswirksam werden und SACOA vollständig in DKSH integriert werden. Die Vertriebsteams würden dabei zusammengelegt, um Ertragssynergien zu schaffen.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

(AWP)