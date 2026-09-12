Spätestens seit diesem Hitzesommer ist für viele, die sich nach einer Liegenschaft umschauen, klar: Es muss ein Haus mit Pool sein! Nach Feierabend schnell ins eigene Schwimmbecken springen oder den Sonntag mit der Familie am heimischen Pool verbringen – das tönt verlockend. Mit dem nötigen finanziellen Polster ist dies in Erlenbach ZH möglich. In der noblen Goldküstengemeinde kommt eine 8,5-Zimmer-Villa auf den Markt, die über einen Aussenpool verfügt – unter alten Bäumen, mit Blick auf den Zürichsee.