UMWELT: Die Schweiz tritt dem Internationalen Tropenholz-Übereinkommen von 2006 bei; wirksam wird dies am 7. Dezember. Dieses Abkommen zielt darauf ab, den nachhaltigen Handel mit Tropenholz zu fördern und die Bewirtschaftung tropischer Wälder zu verbessern. Damit leistet die Schweiz einen Beitrag zum Schutz wertvoller Ökosysteme und zur Bekämpfung des illegalen Holzhandels. Der Bundesrat hat diesen Schritt beschlossen, um die Transparenz und Nachhaltigkeit in der globalen Holzwirtschaft zu stärken und die Ressource für künftige Generationen zu sichern.