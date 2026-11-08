Schweizer Autofahrern tut die Fahrt an die Zapfsäule derzeit richtig weh. Hohe Benzin- und Dieselpreise reissen ein grosses Loch ins Portemonnaie. Doch auch ein anderer Posten wird immer teurer: die Autoversicherung. In den letzten fünf Jahren sind die Prämien laut dem Onlinevergleichsdienst Comparis um satte 19 Prozent gestiegen. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Gemäss einer neuen Comparis-Umfrage haben erste Versicherer für 2027 bereits die nächsten Aufschläge geplant.