Mehr als ein Dutzend Family Offices hielten bis Mitte 2026 insgesamt mindestens 3,8 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen, das offiziell als SpaceX (Space Exploration Technologies) bekannt ist. Einige von ihnen – darunter Pritzkers Tao Capital und die Moreira-Salles-Dynastie hinter einer der grössten brasilianischen Banken – sind auch an Tesla beteiligt, dem anderen börsennotierten Teil von Musks Firmenimperium.