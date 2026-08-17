Das Family Office des Hyatt-Hotels-Erben Nick Pritzker hielt Ende Juni 1,8 Milliarden Dollar an dem von Elon Musk gegründeten Raketen-, Satelliten- und KI-Unternehmen, nur wenige Wochen nach dem Börsengang von SpaceX. Dies geht aus Daten hervor, die Bloomberg aus den 13F-Einreichungen der US-Börsenaufsicht zusammengestellt hat.
Michael Platts BlueCrest Capital und die brasilianische Finanzdynastie Moreira Salles gaben Beteiligungen von über 100 Millionen Dollar bekannt, während eine Investmentfirma des Herrschers von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, laut den Daten eine Beteiligung von fast 65 Millionen Dollar an dem texanischen Unternehmen deklarierte.
Mehr als ein Dutzend Family Offices hielten bis Mitte 2026 insgesamt mindestens 3,8 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen, das offiziell als SpaceX (Space Exploration Technologies) bekannt ist. Einige von ihnen – darunter Pritzkers Tao Capital und die Moreira-Salles-Dynastie hinter einer der grössten brasilianischen Banken – sind auch an Tesla beteiligt, dem anderen börsennotierten Teil von Musks Firmenimperium.
Diese Details sind das erste Mal, dass einige der weltweit einflussreichsten Privatinvestoren ihre börsennotierten SpaceX-Beteiligungen offenlegen. Das Unternehmen ging am 12. Juni an die Börse, nachdem es sich als eines der vielversprechendsten Startups der Welt etabliert hatte.
Die Nachfrage nach dem 75 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang überstieg das Angebot an Aktien um mehr als das Vierfache. Die Aktie schoss in den ersten Handelstagen in die Höhe, bevor sie bis Anfang August mehr als eine Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung verlor.
Das Auslaufen der Sperrfrist für Aktionäre in diesem Monat, um ihre Anteile zu reduzieren, hätte eigentlich ein weiteres Risiko für den Aktienkurs von SpaceX darstellen sollen, erwies sich aber als unbedeutend. Seit dem Tiefstand am 5. August ist der Titel von 108 auf 148 Dollar gestiegen.
Der Börsengang war der grösste der Geschichte, mehr als doppelt so gross wie der 29,4 Milliarden Dollar schwere Börsengang von Saudi Aramco vor fast einem Jahrzehnt, und katapultierte Musk zum ersten Billionär der Welt.
(Bloomberg/cash)