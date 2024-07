Wenn man sich zu sehr auf die Politik konzentriert, kann das die Anleger in die Irre führen. Wie David Bahnsen, Anlagechef bei The Bahnsen Group, in einem Bericht am Montagmorgen sagte, «gehört die Wahl nicht zu den drei wichtigsten Prioritäten bei den Markterwägungen, da die Erträge, die US-Notenbank und die Geopolitik eine grössere Rolle spielen.»