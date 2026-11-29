Die Margen von Ölraffinerien bei der Verarbeitung von Rohöl zu Kraftstoffen sind auf den niedrigsten Stand seit Monaten geschrumpft. Eine Erholung des Angebots und eine schleppende Nachfrage dämpfen die Auswirkungen des Iran-Kriegs.
Die sogenannten Crack-Spreads für Kernprodukte sind in den vergangenen Wochen gesunken. Bei Diesel, dem weltweit wichtigsten Kraftstoff, bewegen sie sich in Asien und Europa nahe dem niedrigsten Stand seit Juli. Die Margen für die Benzinproduktion in den USA, dem grössten Verbraucher des Autokraftstoffs, sind auf das Niveau vor dem Konflikt gefallen. In Europa liegt die entsprechende Kennzahl auf dem niedrigsten Stand seit 2023.
Der Rückgang von den extrem hohen Niveaus bei den Kraftstoffen, die für die Weltwirtschaft entscheidend sind, bedeutet zumindest vorübergehend nachlassenden Inflationsdruck für Verbraucher, Unternehmen und Zentralbanken. Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar waren die Energiepreise zunächst stark gestiegen, nachdem der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus massiv eingebrochen und Raffinerien am Persischen Golf beschädigt worden waren.
Die Trendwende ist darauf zurückzuführen, dass Raffinerien weltweit ihre Anlagen stark ausgelastet haben, um ausgefallene Lieferungen zu ersetzen. Ausnahmen sind der Persische Golf und Russland, wo ukrainische Drohnenangriffe weiterhin Anlagen zum Ziel haben.
Raffinerien an der US-Golfküste haben in der vergangenen Woche mehr Rohöl verarbeitet als je zuvor. Europa importiert unterdessen Diesel aus Asien, um die Nachfrage in diesem Winter zu decken, und kauft damit in einer Region mit reichlichem Angebot ein. Auch der weltweite Ölverbrauch ist deutlich gesunken, was einige Auswirkungen der Kraftstoffknappheit zusätzlich abmildert.
Gleichzeitig erholen sich die Exporte aus dem Nahen Osten. Die Transporte aus der Golfregion, die die Meerenge von Hormus passieren, nehmen offenbar zu. Dasselbe Muster zeigt sich bei den Liefermengen aus der Region am Roten Meer. Die Dieselverladungen aus den Häfen Saudi-Arabiens lagen in der ersten Novemberhälfte bei mehr als 600.000 Barrel pro Tag. Das entspricht einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem vergangenen Monat, wie Ernest Censier, Marktanalyst bei Vortexa, mitteilte. Sinkende Crack-Spreads zeigen, dass die Preise raffinierter Kraftstoffe schneller fallen als die Rohölpreise. Die absoluten Preise liegen allerdings weiterhin höher als in der Zeit vor dem Iran-Krieg.
Diesel-Futures in Europa entsprechen beispielsweise etwa 150 Dollar je Barrel, nachdem sie zu Jahresbeginn bei rund der Hälfte dieses Niveaus gelegen hatten. Die Benzinpreise für Verbraucher in den USA liegen bei etwa 3,50 Dollar je Gallone, verglichen mit rund 2,80 Dollar je Gallone Ende 2025. Zugleich bestehen anhaltende Preisrisiken. Dazu zählt insbesondere die jüngste Zunahme von Angriffen auf Schiffe nahe Hormus, die eine erneute Eskalation in der Region drohen lässt. Die Ukraine setzt ihre Angriffe auf Russlands Energiewirtschaft fort, um Moskaus Kriegskasse zu schmälern. Dadurch sind die Verarbeitungsraten laut Rystad Energy auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gefallen.
«Raffinerien im Nahen Osten sind weiterhin anfällig für Angriffe, und wenn der Konflikt eskaliert, könnten die Exporte sauberer Produkte aus dem Nahen Osten eingeschränkt werden», sagte Xavier Tang, leitender Marktanalyst bei Vortexa.
(Bloomberg/cash)