Gleichzeitig erholen sich die Exporte aus dem Nahen Osten. Die Transporte aus der Golfregion, die die Meerenge von Hormus passieren, nehmen offenbar zu. Dasselbe Muster zeigt sich bei den Liefermengen aus der Region am Roten Meer. Die Dieselverladungen aus den Häfen Saudi-Arabiens lagen in der ersten Novemberhälfte bei mehr als 600.000 Barrel pro Tag. Das entspricht einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem vergangenen Monat, wie Ernest Censier, Marktanalyst bei Vortexa, mitteilte. Sinkende Crack-Spreads zeigen, dass die Preise raffinierter Kraftstoffe schneller fallen als die Rohölpreise. Die absoluten Preise liegen allerdings weiterhin höher als in der Zeit vor dem Iran-Krieg.