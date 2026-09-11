Der durchschnittliche Dieselpreis in den USA ist am ‌Donnerstag ⁠nach Angaben des Preisportals GasBuddy erstmals über die ⁠Marke von sechs Dollar pro Gallone (1,28 Franken pro Liter) gestiegen. ‌Die Rekordpreise dürften die Inflation ‌entlang der gesamten Lieferkette ​wieder anheizen, erklärte GasBuddy-Analyst Patrick De Haan auf der Plattform X. Jede Lkw-Fahrt, jede Lieferung, jedes Paket und jeder Lebensmitteleinkauf sei nun teurer geworden. ‌Der Preis liegt dem Portal zufolge um etwa 2,30 Dollar pro Gallone über dem Niveau des Vorjahres.

Die ​US-Dieselbestände liegen nach Angaben der Energiebehörde EIA ​mit 106,3 Millionen Barrel ​derzeit 13 Prozent unter ihrem Fünf-Jahres-Durchschnitt. In der vergangenen ‌Woche sind die Vorräte jedoch gewachsen, da die Raffinerien wegen hoher Gewinnmargen auf Hochtouren arbeiten. Der Krieg ​der ​USA und Israels gegen ⁠den Iran sowie ukrainische Angriffe ​auf russische Ölanlagen ⁠haben das Angebot verknappt. Wegen des eskalierenden Iran-Konflikts ‌kletterten auch die Öl-Terminkontrakte wieder über 100 Dollar pro Barrel. Am Donnerstag erreichten ‌sie den höchsten Stand seit Mitte Mai.

(Reuters)