Der durchschnittliche Dieselpreis in den USA ist am ‌Donnerstag ⁠nach Angaben des Preisportals GasBuddy erstmals über die ⁠Marke von sechs Dollar pro Gallone (1,28 Franken pro Liter) gestiegen. ‌Die Rekordpreise dürften die Inflation ‌entlang der gesamten Lieferkette ​wieder anheizen, erklärte GasBuddy-Analyst Patrick De Haan auf der Plattform X. Jede Lkw-Fahrt, jede Lieferung, jedes Paket und jeder Lebensmitteleinkauf sei nun teurer geworden. ‌Der Preis liegt dem Portal zufolge um etwa 2,30 Dollar pro Gallone über dem Niveau des Vorjahres.