Der Preis für Diesel ‌hat ⁠in Deutschland ein neues Allzeithoch ⁠erreicht. Auch Super E10 ist so ‌teuer wie ‌noch nie, ​wie der Automobilclub ADAC am Donnerstag unter Verweis auf die Tagesdurchschnittspreise vom 16. ‌September mitteilte.

Ein Liter Diesel kostete demnach am Mittwoch im Durchschnitt ​2,453 Euro. Diesel ​übertraf damit ​den bisherigen Höchststand vom 7. ‌April 2026.

Für Super E10 mussten Autofahrer 2,314 Euro ​bezahlen. ​Diese Sorte ⁠hatte in den ​vergangenen Tagen kontinuierlich ⁠neue Rekordmarken erreicht.

(Reuters)