Der Preis für Diesel hat in Deutschland ein neues Allzeithoch erreicht. Auch Super E10 ist so teuer wie noch nie, wie der Automobilclub ADAC am Donnerstag unter Verweis auf die Tagesdurchschnittspreise vom 16. September mitteilte.
Ein Liter Diesel kostete demnach am Mittwoch im Durchschnitt 2,453 Euro. Diesel übertraf damit den bisherigen Höchststand vom 7. April 2026.
Für Super E10 mussten Autofahrer 2,314 Euro bezahlen. Diese Sorte hatte in den vergangenen Tagen kontinuierlich neue Rekordmarken erreicht.
(Reuters)