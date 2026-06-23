Falls die Verordnung zur Einführung des digitalen ‌Euro angenommen wird, könnte 2027 ein Pilotprojekt der EZB starten. Mit einer offiziellen Einführung wäre dann im Jahr 2029 ​zu rechnen. Die digitale Version der Gemeinschaftswährung ​soll das Euro-Bargeld ergänzen - aber ​nicht ersetzen - und überall im Euro-Raum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Über ‌eine EZB-App soll die Digitalwährung nutzbar sein. Mit ihr will Europa unabhängiger werden von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, ​Mastercard ​oder Visa.