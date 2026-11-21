Im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes entsteht eine riesige Parkebene – sogar an 40 Velo-Stellplätze wurde gedacht. Diese nutzt wohl mehrheitlich die lokale Bevölkerung, wohingegen die Fahrzeugstellplätze künftig von Einkaufstouristinnen und Einkaufstouristen aus der Schweiz belegt werden dürften. Über eine Rolltreppe gelangt die Kundschaft dann ins Obergeschoss, wo sich die sogenannte Metropolfiliale befinden soll. Das Interieur soll grosszügig sein, viel Holz soll für eine warme Einkaufsatmosphäre sorgen.