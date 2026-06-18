Zudem setze das Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes den rechtlichen Rahmen, «an den sich die Kantone halten müssen». Das Bundesrecht sieht bei der Quellensteuer zwar vor, dass Steuern vom Lohn abgezogen werden können. Doch davon werden laut der Steuerexpertin nur zwei Gruppen erfasst: «Einerseits Leute, die im Ausland wohnen und in der Schweiz arbeiten, andererseits Arbeitnehmende in der Schweiz, die noch keine Aufenthaltsbewilligung C, also noch keine definitive Niederlassungsbewilligung haben.»