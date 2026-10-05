Die zur deutschen Schwarz-Gruppe gehörende Lidl-Kette plant im laufenden Geschäftsjahr die Eröffnung von mehr als 50 neuen Filialen, wie sie am Montag mitteilte. Dafür will sie 600 Millionen Pfund investieren. Damit verschärft das Unternehmen den Kampf mit dem Rivalen Aldi sowie den etablierten britischen Supermarktketten Tesco und Sainsbury's.
Im Mai war Lidl Branchendaten zufolge zum fünftgrössten Lebensmittelhändler Grossbritanniens aufgestiegen und kam zuletzt auf einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende Februar 2026 steigerte Lidl GB den operativen Gewinn um 9,9 Prozent auf 345 Millionen Pfund. Der Umsatz kletterte um 10,8 Prozent auf 13 Milliarden Pfund. In der vergangenen Woche hatte der Konkurrent Aldi UK angekündigt, im kommenden Jahr 900 Millionen Pfund in Grossbritannien zu investieren.
(Reuters)