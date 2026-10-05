Im Mai war Lidl Branchendaten zufolge zum fünftgrössten Lebensmittelhändler Grossbritanniens ​aufgestiegen und kam zuletzt auf einen ​Marktanteil von 8,7 ​Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende Februar 2026 ‌steigerte Lidl GB den operativen Gewinn um 9,9 Prozent auf 345 Millionen Pfund. Der Umsatz ​kletterte ​um 10,8 ⁠Prozent auf 13 Milliarden ​Pfund. In der vergangenen ⁠Woche hatte der Konkurrent Aldi ‌UK angekündigt, im kommenden Jahr 900 Millionen Pfund in Grossbritannien zu investieren.