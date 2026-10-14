Die Aktie von Zurich Insurance stieg am Dienstag 1,8 Prozent auf 588,20 Franken. Das ist der höchste Stand seit drei Wochen.
«Die erfolgreiche Bindung und Integration der Underwriting-Talente von Beazley in die Zurich-Plattform wird ein signifikantes Gewinnwachstum freisetzen», schrieb Vontobel-Analyst Matteo Lindauer. Zudem biete Zurich eine attraktive Dividendenrendite von 5,6 Prozent, verglichen mit 2,9 Prozent des Swiss Performance Index.
Der Titel hat Aufholpotenzial. Nach einem starken Anstieg zwischen Anfang 2023 und Anfang 2025 hat sich der Titel per saldo kaum mehr bewegt. Auch in diesem Jahr lief Zurich Insurance an der Börse nur mässig. Die Aktie liegt seit Anfang Januar 2 Prozent im Minus.
Anschlusskäufe sind am Mittwoch und in den kommenden Tagen möglich, zumal sich die Investoren angesichts der verunsicherten Märkte wieder defensiveren Aktien zuwenden.