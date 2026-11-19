Die weltweiten Dividendenzahlungen setzen ihren Wachstumskurs fort und steuern auf einen neuen Jahresrekord zu. Die Dividendenentwicklung zeige sich in diesem Jahr trotz steigender Kapitalkosten und hoher Investitionen in künstliche Intelligenz weiterhin robust, schreibt der Vermögensverwalter Vanguard in einer Medienmitteilung.
«Trotz eines saisonal schwächeren Schlussquartals dürften insbesondere Japan und die Schwellenländer zusätzliche Impulse liefern. Solange eine grössere Vertrauenskrise ausbleibt, spricht wenig gegen eine Fortsetzung des positiven Trends», schreibt Viktor Nossek, Leiter Investment & Product Strategic Intelligence bei Vanguard.
Die weltweiten Dividendenzahlungen beliefen sich im Jahr 2025 auf rund 2,3 Billionen US-Dollar, das war der höchste jemals gemessene Wert und der fünfte Jahresanstieg in Folge. 2025 stiegen die Dividenden um 5,3 Prozent beziehungsweise um insgesamt 113 Milliarden US-Dollar.
Die Annahme, dass es 2026 erneut zu einem Rekord bei den Ausschüttungen kommt, liegt bei der positiven Entwicklung im Herbst. Die globalen Dividendenausschüttungen erreichten im dritten Quartal 2026 trotz steigender Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz, höherer Kapitalkosten und einer zunehmend angespannten Anlegerstimmung laut Vanguard 601 Milliarden US‑Dollar. Das ist ein Anstieg von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.
In den zwölf Monaten bis September erreichten die Dividendenzahlungen somit 2,37 Billionen US-Dollar, ein neuer Rekordwert. Insbesondere die Ausschüttungen aus den Schwellenländern, einschliesslich China, konnten sich hier bemerkbar machen, schreibt Vanguard.