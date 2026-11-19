Die Annahme, dass es 2026 erneut zu einem Rekord bei den Ausschüttungen kommt, liegt bei der positiven Entwicklung im Herbst. Die globalen Dividendenausschüttungen erreichten im dritten Quartal 2026 trotz steigender Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz, höherer Kapitalkosten und einer zunehmend angespannten Anlegerstimmung laut Vanguard 601 Milliarden US‑Dollar. Das ist ein Anstieg von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.