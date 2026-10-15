Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH für den niederländischen Hersteller Aufgaben zur Geschäftsentwicklung, Marktanalysen, Marketing und Vertrieb sowie Distribution und Logistik der Produkte. Hinzu kommen regulatorische Unterstützung und technische Dienstleistungen. Ziel sei es, das Wachstum der natürlichen Farblösungen von GNT im vietnamesischen Lebensmittel- und Getränkemarkt zu beschleunigen.